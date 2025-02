361magazine.com - Grande Fratello, saltata la clip su Giglio? Emerge un retroscena, la dedica di Yulia

ladifa unaal suo fidanzato. Ecco cosa è emerso dai social, ieri sera stando a quanto riportano alcuni rumorsdoveva venire a conoscenza di alcune notizie che coinvolgevano la sua fidanzata. L’esperta di gossip Deianira Marzano nelle ultime ore ha risposto ad una domanda di un utente che le ha scritto: “Ma dinon hanno più parlato?” e a quel punto la Marzano ha esordito rivelando: “Gli hanno accennato qualcosa in privato e lui si è fatto venire la mosse a terra. Per evitare che lasciasse il gioco proprio sul finale, hanno deciso di lasciare la questione in sospeso”.Leggi anche, Alfonso D’Apice ritrova Iago: cosa hanno fatto dopo la puntataLa dolcesocial dell’ex gieffinaBruschi nel corso della puntata andata in onda ieri sera è stata assente in studio per permettere ad altri ex inquilini di prendere parte alle dirette in studio.