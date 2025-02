Tvzap.it - “Grande Fratello”, perché Stefania ha abbandonato il programma: salta fuori l’indiscrezione

Leggi su Tvzap.it

News tv. “”,hail. Il, nonostante faccia fatica a decollare con gli ascolti, continua a regalare al pubblico di Canale 5 nuovi colpi di scena. Nel corso della puntata di ieri, 24 Febbraio 2025, vi è stato un nuovo eliminato, Iago, e una nuova finalista: Jessica. Ora ancheOrlando hala casa e le ipotesi sul perchè sia uscita in pochissimo tempo si sono diffuse nel mondo del web. ( dopo le foto)Leggi anche: “”, Zeudi delusa da Helena: cosa è successo (VIDEO)Leggi anche: “”,Orlando lascia la Casa: l’annuncio poco faLeggi anche: “”, l’atroce dubbio su Lorenzo e Shaila: cosa è emersoLeggi anche: “”,Helena non è prima finalista: cosa ci sarebbe dietro“”,hailIl comunicato ufficiale sull’uscita diOrlando dalla casa delrecita: “Orlando, per motivi personali, lascia momentaneamente la Casa di”.