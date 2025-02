Superguidatv.it - Grande Fratello, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 24 febbraio 2025, trentaquattresima puntata

Si è conclusa da poco ladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda lunedì 24con le ultime.Il racconto della diretta della 34adeldi lunedì 24Ladeldi lunedì 24inizia con il dissing rap di Shaila contro Helena. Poco dopo è il momento di Stefania Orlando e Iago Garcia: un’amicizia che lascia presagire l’inizio di qualcosa di più, ma a frenare il tutto è la conduttrice che in confessionale rivela di essere ancora interessata all’ex marito. Un lungo racconto, emotivamente non semplice, per la Orlando che racconta l’amore per l’ex compagno e la crisi sopraggiunta proprio una volta uscita dalla scorsa esperienza nella casa del Grade