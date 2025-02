Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di JenLaFlaca sulla trentaquattresima puntata

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda ladel, il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi nel ruolo di opinioniste.A commentarla oggi per noi c’è, una degli storici utenti del nostro sito. Eccovi la sua opinione:Descrizione della serata di ieri passata a guardare unadelche definire HORROR è poco: io che dalle 21.30 fino alle 2 circa faccio “meh“, “boh!“, “mah.“, “macchecazz!“, “maporkkkppp.” in un’escalation di frustrazione e di turpiloquio che per fortuna in casa non c’ho i bollitori e neanche qualcuna che mi chiamasse imbecille 10 volte a fila.Non avevo neanche qualcuno a cui tirarlo, il bollitore, a onor del vero, visto che ero sola, io. Tanto sola, davanti alla tv, mentre tutti giustamente dormivano beati nei loro letti russando sincronizzati come una quadriglia di trattori.