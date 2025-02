Superguidatv.it - Grande Fratello, lo scontro tra Mattia e Shaila: “sei una falsa primadonna” | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nella casa delscoppia lotra: come mai? I due sono sempre di più ai ferri corti con il maestro di sci che accusa la velina di essere una, il confronto trasono sempre più ai ferri corti nella casa del. “Sei, vai controsenso. Ritorniamo al solito discorso, sei una” – precisa il maestro di sci, ma la ex velina di Striscia ribatte “hai manie di protagonismo” con lui che replica “fai monologhi sulla tua vita. Sei un muro”.Ma non finisce qui,rivela: “Lorenzo elitigano a comando a favore di telecamera”. Dallo studio Cesara Buonamici: “mi piace molto, vorrei capire cosa voleva raccontare della sua vita, raccontamelo a me. In cosa ti hanno frustato e interrotto?” conche replica “sono una persona molto curiosa, non ho visto questa curiosità né verso di me né verso gli altri”.