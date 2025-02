Isaechia.it - Grande Fratello, le prime parole di Iago Garcia dopo l’eliminazione dal reality: “Non abbiate mai paura di…”

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la trentaquattresima puntata del(QUI il resoconto), ilshow condotto da Alfonso Signorini che vede la partecipazione di Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici nelle vesti di opinioniste e di Rebecca Staffelli in quelli di esperta del web.Ilsta ormai volgendo al termine: manca, infatti, ormai circa un mese alla fine del programma e proprio per questo ieri sera è stata eletta la prima finalista donna, che si è andata ad aggiungere a Lorenzo Spolverato, primo finalista maschile dell’attuale edizione del programma.A ricevere questo privilegio è stata Jessica Morlacchi, la quale ha avuto la meglio sulle compagne di avventura, ma questo non è stato l’unico colpo di scena della serata. Nel corso della diretta di ieri sera, infatti, è avvenuta una nuova eliminazione, da cui ad uscirne sconfitto è stato