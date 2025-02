Movieplayer.it - Grande Fratello: Jessica Morlacchi prima finalista (e non Helena), Iago eliminato a sorpresa

è ladonna della Casa, e la sua soddisfazione è doppia, essendo statoil concorrente che meno sopportava di questa edizione del. Le anticipazioni avevano già annunciato una puntata delassai movimentata, e così è stato. Non solo per l'elezione delladonna -- ma forse soprattutto per l'eliminazione adiGarcia. Lanon èPrestes, come anche lei si aspettava L'impressione è stata la stessa un po' per tutti: all'annuncio dell'elezione delladonna,Prestes si sentiva già un po' la vittoria in tasca. D'altronde, stando alle preferenze espresse dai coinquilini uomini, al posto didoveva esserci proprio lei. Il televoto invece si è divertito ancora .