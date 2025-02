361magazine.com - Grande Fratello, Jessica è la seconda finalista: i commenti degli inquilini

Leggi su 361magazine.com

, Helena, Amanda, Stefania e: elezione dellaconquista la finale, Helena, Amanda, Stefania esi sono sfidate dal televoto flash per l’elezione del secondo. Insieme a Lorenzo Spolverato vola in finale ancheMorlacchi.Leggi anche, Iago abbandona la Casa: la reazione di StefaniaLa reazione dellaIl conduttore Signorini informa le donne della Casa: “Gli uomini hanno scelto la prima candidata come, ed hanno scelto: Helena . Manca pochissimo alla finale, manca poco più di un mese, la finale sarà alla fine di marzo. Ogni scelta va ponderata, non date nulla per scontato, è quello che vi consiglio in questo momento. Helena inizierà una catena e sceglierà chi portare insieme a lei al televoto”.