Grande Fratello | i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 24 febbraio 2025 | Video Mediaset

Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 24 febbraio 2025

ondel 2434a puntataDurante la trentaquattresima puntata delimmancabile il momento delleon. Tutti contro tutti senza più alcun concorrente immune. Le votazioni avvengono con il sistema dei piramidi: nero sincero e rosso sputa l’osso in confessionale. Ecco leon di sta:Mariavittoria nomina Amanda: “non ho rosicato, ma stavoto lei”;Federico vota Chiara;Chiara nomina Mattia;Javier vota Chiara: “si stanno calmando le acque e anche per cambiareon”;Maria Teresa nomina Zeudi: “vorrei che con questaon lei uscisse fuori un pò come Zeudi, ma ti ho sempre vista discutere in situazioni triangolari, penso che tu sia stata straordinaria e venissi più fuori”; Shaila vota Amanda;Amanda nomina Tommaso: “perchè mi ha nominato tante volte”;Giglio vota Helena; Stefania Orlando nomina Zeudi: “è ancora la persona che non riesco a decifrare”;Zeudi vota Maria Teresa; Mattia nomina Chiara;Tommaso vota Maria Teresa;Helena vota Giglio; Lorenzo nomina Helena; Jessica vota Amanda.