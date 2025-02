Anticipazionitv.it - Grande Fratello, grave insinuazione di Helena su Zeudi: la madre pubblica una toccante lettera

Leggi su Anticipazionitv.it

La puntata deldel 24 febbraio 2025 ha spinto anche la mamma diDi Palma a intervenire.Prestes ha accusato l’ex Miss Italia di aver finto un interesse nei suoi confronti solo per strategia. La discussione ha generato numerose reazioni, sia all’interno della Casa che tra il pubblico. A intervenire è stata anche Mariarosaria Marino,di, che hato unadel 2020 per difendere la figlia dalle insinuazioni sulla sua sessualità.Prestes accusaDi Palma di strategiaSecondoPrestes, l’interesse diDi Palma nei suoi confronti sarebbe stato solo un modo per attirare attenzione. “Sapeva che la ship avrebbe riscosso molto successo all’esterno” ha dichiarato la modella brasiliana. Un’accusa che ha subito acceso il dibattito, dividendo i concorrenti e il pubblico.