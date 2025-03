Latuafonte.com - Grande Fratello 2° finalista è Jessica Morlacchi: percentuali 24/02

Leggi su Latuafonte.com

AGGIORNAMENTO: è stata eletta secondacon il 57.18% (Helena 39.81%).Al2024/2025 è arrivato il momento di eleggere il secondo, donna. Infatti, questa è una sfida tutta al femminile. A sfidarsi per raggiungere la finale in anticipo sono le gieffine presenti nella Casa più spiata d’Italia: Helena Prestes, Amanda Lecciso, Stefania Orlando e. Questi nomi sono stati scelti dagli stessi concorrenti. Sono quattro in tutto le concorrenti donne in gioco e solo una tra loro può raggiungere Lorenzo Spolverato in finale, almeno per ora. Alfonso Signorini ha aperto il televoto flash durante la 34esima puntata, in onda il 24 febbraio 2025. Vediamo cosa dicono i sondaggi.sondaggio secondatelevoto flashQui di seguito è possibile votare la donna che vorreste vedere come secondaalquest’anno.