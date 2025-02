Tutto.tv - Grande Fratello 18, trentaquattresima puntata: finalista donna ed eliminato

Leggi su Tutto.tv

Ilsi avvia verso la sua fase finale, che si concluderà con l’ultimaal termine di marzo. Le dinamiche si fanno sempre più interessanti e riservano nuove sorprese ai telespettatori, proprio come accaduto nella.Una delle donne ha ottenuto il titolo di prima, unendosi così a Lorenzo Spolverato. Nel frattempo l’eliminazione ha stupito ancora una volta il pubblico. Ripercorriamo i momenti salienti della serata in questo riassunto. GF 18,: Iago e StefaniaLa nuovasi è aperta con un primo blocco dedicato al “dissing” di Shaila Gatta nei confronti di Helena Prestes. In questi giorni infatti, la ballerina ha scritto una canzone rap dedicata alla modella. Inevitabile il confronto tra le due “regine” della casa.