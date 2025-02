Ilgiorno.it - Grande folla in chiesa per l’ultimo saluto a Ettore Andreoni

Leggi su Ilgiorno.it

Per 36 anni è stato dipendente del Comune e presidente di Concorezzo Solidale. Ieri, la città si è chiusa nel dolore per, ladei Santi Cosma e Damiano non è riuscita a contenere parenti e amici. Alla cerimonia anche il sindaco Mauro Capitanio e diversi assessori. "La tua vita è stata un dono d’amore – ha detto nell’omelia monsignor Giovanni Frigerio – Hai dedicato tutto a chi aveva bisogno.aveva un carattere forte e deciso, non era un poverino, come tante volte siamo portati a etichettare le persone come lui, segnate dalla malattia fin dalla nascita". Nel 2017 aveva ricevuto la Gugia dòra per il servizio svolto negli anni per tante persone fragili, dai bambini ai malati, dagli anziani ai disabili. Bar.Cal.