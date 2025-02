Lapresse.it - Governo, in Aula alla Camera le mozioni di sfiducia per Nordio e Santanchè

Doppia mozione diper i ministri delMeloni. La maggioranzaprova dell’nel pomeriggio, quando si vota la mozione relativa al caso della ministra del Turismo, Daniela, rinviata a giudizio a Milano per falso in bilancio nell’indagine sulla società della galassia Visibilia. Al mattino, invece, discussione generale sulla mozione dicontro il ministro della Giustizia Carlo, firmata da Pd, M5S, Avs, Iv e +Europa in riferimentovicenda di Nijeem Osama Almasri, il generale libico ricercato dCorte penale internazionale, arrestato a Torino il 19 gennaio e poi liberato e rimpatriato in Libia con un volo di Stato italiano.Mozione, nessun deputato maggioranza iscritto a parlareNon ci sono deputati di maggioranza iscritti a parlare nella discussione generale, in, sulla mozione dinei confronti del Guardasigilli.