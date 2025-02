Ilrestodelcarlino.it - Golf, doppia sfida al Terre di Canossa. E nuovi allori per la lady Italina Cerioli

Sabato 22 la tappa del Bretagna Tour 2025 ha aperto l’attività agonistica dell’ultimo fine settimana del mese aldi. Il percorso si è presentato in ottime condizioni. Giovanni Baroni ha vinto grazie a un giro in 80 colpi. Molto combattute le categorie nette: in prima Andrea Bissoli (35) ha avuto la meglio su Max Fornaciari superato di misura; in seconda Enrico Catellani (37) ha prevalso nel testa a testa con Silvia Morandi che ha terminato a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Premi speciali a(35), come spesso accade miglior(foto) e Pierangelo Pozzoli (36), miglior senior. Il Winter Challenge ha visto iisti reggiani scendere in campo a coppie. La formula di gioco, che ha unito agonismo e divertimento, ha premiato non solo le doti tecniche, ma anche la migliore strategia.