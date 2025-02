Internews24.com - Gol Calhanoglu, il turco dal dischetto non sbaglia mai! Raddoppio Inter – VIDEO

di RedazioneGol, ildalnonmai!nel match contro la LazioCambia il parziale ancora inLazio, con i nerazzurri che trovano ilsu calcio di rigore grazie ad un infallibile Hakan, che none sempre freddo spiazza il portiere biancoceleste Mandas. Nerazzurri che ora sono ad un passo dalla qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, dove troverebbero il Milan, in quello che si prospetta un derby ad alta tensione. Penalty che arriva grazie ad un percussione di Correa, che si incunea in area e viene messo giù da Gigot. Fabbri non ha dubbi e fischia.?? GOAL: Hakan Çalhano?lu??2-0 Laziopic.twitter.com/y1NCcqpmSO— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 25, 2025 75? Calcio di rigore per l’! – Grande spunto di Correa che dribbla in area, si presenta davanti a Mandas e viene atterrato da dietro da Gigot.