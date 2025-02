Internews24.com - Gol Arnautovic, tiro capolavoro per l’austriaco! Inter in vantaggio – VIDEO

di RedazioneGolperin. Le immagini della rete nerazzurra che apre le marcatureSi è sbloccataLazio, gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia, e l’ha fatto con un gol da cineteca da parte dell’attaccante nerazzurro, Marko, che da fuori area, al volo, colpisce un pallone che si insacca perfettamente dietro le spalle di Mandas. Squadra di Inzaghi protagonista di un primo tempo non esaltante, che riesce però a trovare la rete che apre le marcature e lo fa con grande stile, ma soprattutto grazie alla prodezza dell’attaccante austriaco.?? GOAL:??1-0 Laziopic.twitter.com/dXmCyEbyyj— Goals Xtra (@GoalsXtra) February 25, 2025 Ecco il commento e le immagini del gol:? 39? GOL DELL’! –fa impazzire San Siro! Corner dalla sinistra, la difesa laziale allontana il pallone che arriva ghiotto alche calcia benissimo col mancino al volo e manda il pallone all’angolino, imparabile per Mandas!Leggi sunews24.