.com - Global Harmony, il trailer del film di Fabio Massa con un cast internazionale

Leggi su .com

, ildeldicon unformato da Morgan David Jones, Rasha Bilal, Mariagrazia Cucinotta, Enrico Lo Verso, Cristina Donadio, Sergio Muniz e lo stessoEsce il 13 marzo nelle sale cinematografiche italiane il pluripremiatodiretto dache vanta undi grande rilievo con nomi come Morgan David Jones, Rasha Bilal, Tomas Arana, Randall Paul, Denny Mendez, lo stesso, Mariagrazia Cucinotta, Enrico Lo Verso, Cristina Donadio, Sergio Muniz, Yulya Mayarchuk, Tony Campanozzi, Pietro De Silva, Nicola Acunzo, Rosetta Pedone e per la prima volta sullo schermo Faty Ba.Prodotta da Goccia, che ne cura anche la distribuzione, e l’americana Nicheco Holdings LLC, la pellicola ha raggiunto oltre 80 paesi nel mondo dal 24 gennaio scorso grazie all’accordo con Amazon e Apple TV ed ha già ottenuto riconoscimenti in numerosi festival cinematografici nazionali e internazionali, tra cui i prestigiosi Minsk InternationalFestival, Los Angeles ItaliaFestival, Santa FeFestival, Festival del Cinema di Girona in Spagna, e il Corfù InternationalFestival.