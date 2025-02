Liberoquotidiano.it - Gli Usa votano insieme alla Russia: all'Onu l'Occidente si spacca, situazione senza precedenti

stessa parte al Palazzo di vetro dell'Onu a New York, in un cambio di scenario internazionale che fa da preambolo ai prossimi contatti fra i due Paesi per cercare la quadra sul conflitto in corso in Ucraina. Stati Uniti ehanno votato contro la risoluzione delle Nazioni Unite che chiedeva il ritiro delle truppe russe dai territori ucraina e che conteneva la dicitura di «aggressore» riservata a Mosca. Al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, con il sostegno della, è passata, invece, la risoluzione degli Stati Uniti che chiede una rapida pace in Ucraina, con l'astensione dei quattro paesi della Ue (Francia, Slovenia, Grecia, Danimarca)e del Regno Unito. Una mossa, per quanto riguarda il lato americano, anticipata la scorsa settimana e che ieri ha trovato compimento e che marca un divario con gli alleati della Nato, dal momento che tra gli Stati che hanno sostenuto la risoluzione presentata da Kiev compaiono molte delegazioni europee.