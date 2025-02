Sololaroma.it - Gli Ultras del Galatasaray in sostegno a Gaza: “Se la Palestina non è libera, il mondo è prigioniero”

Dall’inizio del conflitto in Medio Oriente, gli spalti degli stadi sono diventati luoghi di espressione sociale su tematiche che per molti anni sono sembrate “scontate”, come la pace e i diritti umani. Nel contesto in cui queste questioni vengono trascurate dalle maggioranze e dai media, i tifosi di calcio scelgono invece di affrontarle, ribadendo l’importanza dei valori fondamentali dell’umanità, prescindendo da qualsiasi appartenenza politica o ideologica.Uno degli esempi più significativi è quello dei sostenitori del, ovvero glilan, che dall’inizio del conflitto israelo-palestinese hanno spesso manifestato a gran voce la loro opinione tramite striscioni di solidarietà e di pace.Gli striscioni adelladeglilanL’ultimo evento di questa mobilitazione è avvenuto durante la partita di Europa League contro l’AZ Alkmaar, in cui i sostenitori turchi hanno esposto il messaggio: “Ringraziamo i sostenitori del Celtic per il loro incrollabile supporto per la”.