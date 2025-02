Thesocialpost.it - Gli italiani si dividono sull’Ucraina, ma credono che Trump metterà fine alla guerra: il sondaggio

All’inizio del nuovo anno, undell’istituto Piepoli ha chiesto aglidi fare un pronostico su ciò che potrebbe accadere nel corso del 2025. Tra le diverse opzioni proposte, centrale era quella sulla possibiledellatra Russia e Ucraina, una speranza condivisa dagli elettori di ogni schieramento politico.Il calo dell’attenzione sullaNonostante la convinzione diffusa che il conflitto possa concludersi quest’anno, l’interesse dell’opinione pubblica per lain Ucraina è diminuito rispetto a tre anni fa. Il tema non è più al centro del dibattito, soffocato da altre priorità e da una sorta di assuefazione. Il sostegno all’Ucraina resta, ma il rapporto con il presidente Volodymyr Zelensky si è raffreddato: solo un italiano su tre continua a riporre fiducia in lui.