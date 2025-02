Amica.it - Gli hair cuff sono il nostro nuovo accessorio per capelli preferito

Li abbiamo visti prima adornare le orecchie, diventando gli orecchini preferiti dalle it girl, e adesso sispostati sulla chioma: si chiamano, el’più glamour del momento. A forma di manette, gioiello. CosagliGliveri e propri gioielli per i, utilizzati per dare un twist scintillante e trendy a code e raccolti. I primi hanno iniziato a comparire in autunno, in occasione della New York Fashion Week, e arrivati a febbraiocomparsi praticamente ovunque: di diverse misure, fogge e colori (argento, oro o altri finish metallici), tengono in ordine chignon, code e trecce, da soli o appaiati a seconda delle preferenze. Che siano fasce dorate, anelli argentati o decorazioni, glirigorosamente metallici e lucenti, fissati a elastici per realizzare svariate acconciature.