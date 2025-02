Cultweb.it - Gli amori di Oriana Fallaci, ecco gli uomini della sua vita

Leggi su Cultweb.it

ha vissuto la suain modo intenso ed anticonformista utilizzando il potereparola. Il suo desiderio di narrazione, infatti, l’ha portata ad affrontare i rischi di un’inviata di guerra, fino ad innamorarsi perdutamente di paesi dilaniati dalla violenza come il Vietnam. La passione, dunque, è stata la forza che ha mosso ogni passosua esistenza e che si è riflessa anche nell’ambito sentimentale. Le relazioni sentimentali vissute, infatti, hanno spesso influenzato la sua opera letteraria e giornalistica, offrendo uno sguardo profondo sulla complessità delle esperienze amorose.Uno dei primidi una giovaneè Alfredo Pieroni, corrispondente da Londra per La Settimana Incom Illustrata negli anni Cinquanta. Questa relazione rappresenta una svolta nella, che, in alcune lettere, esprime addirittura il desiderio di abbandonare la carriera per dedicarsi a unafamiliare accanto a Pieroni.