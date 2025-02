Ilfattoquotidiano.it - Gli alpaca per rasserenare anziani e malati residenti in una RSA: una carezza, un selfie e un abbraccio – VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gli effetti positivi della “pet therapy” sono ormai riconosciuti dal sistema sanitario. “Gli animali sono in grado di promuovere attività fisiche e ricreative, catalizzano relazioni sociali e comunicazione, riducono il senso di solitudine e aiutano a fronteggiare situazioni di ansia e stress“, come riporta la sezione sanitaria della Regione Piemonte. L’impiego di animali da compagnia per questi scopi (interventi assistiti con animali – IAA, pet therapy) è stato riconosciuto come cura ufficiale a livello nazionale (DPCM 28/02/2003).Lo stesso vale anche in Irlanda. Infatti è diventata virale la notizia e anche ilin cui un gruppettoentra nella residenza perper aiutare i pazienti affetti da depressione e demenza. È il progetto dell’azienda K2s in collaborazione con la residenza perCarehomes.