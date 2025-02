Ilgiorno.it - Giustizia riparativa. La Corte: no

Nessuna possibilità diper Massimo Ferretti. Lad’Assise del Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato l’istanza presentata dall’uomo, imputato insieme ad Adilma Pereira Carneiro e ad altre sei persone per l’omicidio di Fabio Ravasio, travolto e ucciso lo scorso 9 agosto a Parabiago. Il presidente della, Giuseppe Fazio, lo stesso che invece aveva permesso laper Davide Fontana, imputato del delitto della giovane Carol Maltesi, questa volta ha chiarito nell’ordinanza che, non essendo ancora stata aperta l’istruttoria, "non sussistono elementi sufficienti" per stabilire se la richiesta di Ferretti rappresenti un vero e proprio segnale di pentimento o se sia semplicemente un tentativo di alleggerire la sua posizione processuale. Senza prove concrete di un sincero percorso di resipiscenza, l’accesso allaè stato negato.