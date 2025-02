Giuseppe Conte sulla sfiducia di Santanché | Accusò un imprenditore perché aveva chiesto il reddito di cittadinanza si vergogni lei

Leggi su Open.online

È durissimo, l’intervento di, nell’aula di Montecitorio, nel giorno in cui si vota la mozione dinei confronti della ministra del Turismo, Daniela, a giudizio per bancarotta e sotto indagine per una presunta truffa dei fondi Covid con le sue aziende. Il leader del Movimento cinque stelle lancia un’accusa diretta alla maggioranza: «State difendendo l’indifendibile, la ministra Santanchè». Non risparmia critiche alla premier Meloni che «avrebbe dovuto convocarla e, di fronte a queste gravi accuse, chiederle di dimettersi,il suo comportamento sta mettendo a repentaglio l’immagine del Paese nel mondo».avanza una ipotesi pesante: «O la ministra ricatta la premier, il che spiegherebbeogni giorno Meloni sente il bisogno di precisare che ‘non è ricattabile’».