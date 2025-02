Puntomagazine.it - Giugliano, Comitato civico costiero: “Attenzione alle false promesse: il futuro della fascia costiera dipende da noi!”

: “Non lasciamoci ingannare ddi chi, negli anni, ha dimostrato di non avere alcun reale interesse per la nostra comunità”La campagna elettorale è iniziata e, come accade ogni volta, vedremo politici di ogni genere riversarsi sulladi, improvvisamente interessati ai nostri problemi e pronti a sbandierare il loro amore per il territorio. Tuttavia, sappiamo bene che, una volta terminate le elezioni, questi volti scompaiono, lasciandoci con le stesse problematiche irrisolte. Invitiamo tutti i cittadini a fare!Non lasciamoci ingannare ddi chi, negli anni, ha dimostrato di non avere alcun reale interesse per la nostra comunità. È fondamentale informarsi bene su chi si candida, valutando il passato, le azioni concrete svolte e, soprattutto, se vive realmente il nostro territorio o se torna solo per raccogliere voti.