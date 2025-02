Secoloditalia.it - Giudici, si sciopera: l’arringa contro Nordio la farà “Cetto La Qualunque”. Gasparri li fulmina: “Il più indicato”

Leggi su Secoloditalia.it

Convegnola riformaarrabbiati, qualcuno chiamato a farli ridere, e anche riflettere, magari. Accadrà a Genova, il prossimo 27 settembre, con il convegno “Indipendenza della Magistratura: un bene comune da tutelare“, assemblea pubblica organizzata in occasione dello sciopero dei magistrati, a Palazzo di Giustizia di Genova. All’appuntamento è prevista la presenza tra gli altri di Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano, ma la presenza più clamorosa è quella dell’attore Antonio Albanese, che leggerà un testo di Piero Calamandrei. Albanese è in scena in queste settimane a Genova, al teatro Politeama, con lo spettacolo ‘Personaggi’, fino al primo marzo. L’insarà introdotto da Domenico Pellegrini, presidente della Giunta Anm Liguria, e moderato dal giornalista del Secolo XIX Giovanni Mari.