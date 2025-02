Juventusnews24.com - Giudice Sportivo Serie A, tutte le decisioni: un gialloblù salterà ufficialmente Juve Verona! Il comunicato

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24A, sono state formulati tutti i provvedimenti di questa 26^ giornata. Spicca unnell’elenco degli squalificati perIlha annunciatole defezioni che matureranno per la 27 ^ giornata diA. Al termine del 26° turno sono statisqualificati anche due allenatori. Uno di questi è Paolo Zanetti. L’allenatore della gara contro la, prevista per lunedì, 3 marzo 2025.– «SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIÀ DIFFIDATO(QUINTA SANZIONE)FABREGAS SOLER Francesc (Como)ZANETTI Paolo (Hellas)»Leggi suntusnews24.com