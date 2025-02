Anteprima24.it - Giudice Sportivo, multato il Benevento: nessuno squalificato tra i giallorossi

Tempo di lettura: < 1 minutoAmmonta a 700 euro la multa inflitta dal Giudice Sportivo al Benevento per " per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver: 1. fatto esplodere, al 7° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel proprio Settore, senza conseguenze; 2. lanciato, al termine della gara, un fumogeno nel recinto di gioco, in direzione dei calciatori della propria squadra che si erano recati sotto il Settore Curva Ospiti, senza conseguenze". Gli episodi risalgono al match di sabato scorso a Latina.