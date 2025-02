Romadailynews.it - Giubileo: l’ospedale Santo Spirito dedica uno spazio agli artisti

, il più antico d’Europa, ha messo in atto importanti interventi in vista deldella Speranza 2025 al fine di garantire un’accoglienza e una sicurezza ottimale per i pellegrini. La prima fase di questo ampio progetto ha riguardato il rifacimento dei locali del nuovo pronto soccorso, inaugurati il 12 dicembre 2024, con una revisione completa dei percorsi, degli ambienti, dell’impiantistica e un ammodernamento delle attrezzature elettromedicali. Inoltre, durante il restyling sono stati presi in considerazione anche il comfort alberghiero della struttura e sono state attuate varie iniziative in tal senso.È quanto dichiarato in una nota ufficiale deldi Roma.La valorizzazione delattraverso l’arte: il progetto di trasformare lodi attesa in una pinacoteca coinvolgendo glilocali è un passo avanti per l’Azienda Sanitaria.