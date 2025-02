Liberoquotidiano.it - Giro-E Enel 2025, svelata a Roma la maglia di leader della classifica generale

Insieme per promuovere i valori dello sport emobilità sostenibile:si conferma per il 7^ anno consecutivo al fianco di RCS Sports & Events come Title Sponsor del-E, vip e-bike experience ambassadorgreen economy che si svolge sulle stesse strade e nei giorni deld'Italia con le bici da corsa a pedalata assistita. Il-E, organizzato da RCS Sports & Events, andrà in scena dal 10 maggio all'1 giugno, con l'inaugurazione del Green Fun Village il 10 a Lecce e la prima tappa il 13, in contemporanea con l'arrivo deld'Italia sul suolo nazionale dopo la Grande Partenza in Albania. Oggi a, all'store di via Cola di Rienzo, è statalabludel-E, alla presenza di Andrea Imbimbo, Responsabile dell'Assessorato allo sport diCapitale, Francesca Gostinelli, ResponsabileX Global Retail, Paolo Bellino, Direttoree Amministratore Delegato RCS Sports & Events, Roberto Salvador, Direttore del-E.