Frosinonetoday.it - Giovedì il congresso della Cisl Fp per la rielezione del segretario provinciale

Leggi su Frosinonetoday.it

E’ tutto pronto per il VIIFunzione Pubblica Frosinone in programma27 febbraio 2025, a partire dalle ore 8.30 presso la sala conferenze dell’hotel Bassetto di Ferentino, in via Casilina Km 74.600.Lo slogan delsarà “Costruiamo insieme concretezza - con la.