Giovane americana partorisce in albergo a Parigi e lancia il figlio dalla finestra | il piccolo è morto

Unadi 18 anni è stata arrestata con l’accusa di aver partorito in una stanza d’e poi gettato il neonato. Il caso, che ha scioccato la Francia e l’opinione pubblica internazionale, è attualmente sotto inchiesta da parte della polizia francese per la protezione dei minori. L’indagine è condotta con l’ipotesi di “omicidio di minore di età inferiore ai 15 anni”.Leggi anche: Scambiano gli ovuli,unnon suo: caos negli UsaIpotesi di negazione della gravidanzaGli inquirenti stanno valutando la possibilità che la ragazza soffrisse di negazione della gravidanza, una condizione in cui una donna non è consapevole o rifiuta di accettare il proprio stato fino al momento del parto. Secondo quanto riferito dal procuratore di, il neonato è statotodel secondo piano dell’hotel nella mattinata di lunedì.