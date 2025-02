Unlimitednews.it - Giornata contro le molestie, Di Paola “Esempi positivi contro le mele marce”

ROMA (ITALPRESS) – Lo sport di vertice comeo positivo per sensibilizzare sul tema delle violenze fisiche e verbali. Nello spazio espositivo ‘Esperienza Europa-David Sassoli’ la Federazione Italiana Sport Equestri si è fatta promotrice di un incon i giovani dedicato alla “Europeale”. “Lo sport conta milioni di praticanti, ci sono sicuramente, come capita in tutti gli ambienti, ma bisogna avere il coraggio di combatterle e portare quegliche possono contaminare e coinvolgere”, ha detto il presidente della Fise, Marco Di. “Gli atleti sono dei campioni, degli, dei veicoli che comunicano dei valori. Lo sport di vertice è importante per dare uno ad una filiera enorme”, ha aggiunto. A fare gli onori di casa è stata Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo: “È unaimportante, che prende le mosse da lontano e che deve promuovere educazione e prevenzione”, le sue parole.