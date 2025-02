Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni al Cpac, un nuovo lessico tra libertà e Occidente

Leggi su Liberoquotidiano.it

Rileggendo il discorso cheha pronunciato in videocollegamento aldue elementi emergono in primo piano, che vanno oltre i punti sottolineati giustamente dai media su Europa, Ucraina aggredita, pace giusta e duratura. Il primo elemento riguarda il non uso della parola “destra”. Una scelta sicuramente non casuale e non dovuta soltanto al fatto che si rivolgeva a una platea di conservatori americani e internazionali.infatti indicando gli obiettivi della battaglia culturale dei “conservatori” – termine usato al posto di destra e destre – può riferirsi anche alle destre più radicali, prefigurando una meta comune e condivisa da raggiungere camminando lungo la stessa strada: «Votano per noi», ha detto, «perché difendiamo la, amiamo le nostre nazioni, vogliamo rendere sicuri i confini, preserviamo i cittadini e i lavoratori dall'ambientalismo folle di sinistra, difendiamo la famiglia e la vita, combattiamo contro il wokismo, proteggiamo il nostro sacro diritto alla fede e ladi parola.