Gioielli per 80mila euro spariti a processo per truffa

Questa è la storia di un raggiro dove in ballo ci sonoper un valore di poco inferiore a 82milaconsegnati in conto vendita a una signora di 61 anni, di Treviglio, ma senza ricevere mai il pagamento. Anzi, per i 35 articoli di gioielleria il legale rappresentante di una società di commercio di preziosi (in questa vicenda il suo ruolo è stato di intermediario tra l’imputata e il produttore), avrebbe ricevuto a garanzia un assegno firmato dalla figlia della donna. Assegno che non riuscì a incassare in quanto "non pagato per difetto di provvista". L’intermediario (già citato dal produttore degli oggetti preziosi in sede civile per vedersi riconosciuto il costo dei pezzi consegnati) ha quindi denunciato la 61enne. I fatti sarebbero successi tra la fine del 2017 e il 2018. Si arriva adopo il rigetto di archiviazione.