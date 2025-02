Ilgiorno.it - Gioco d’azzardo. Il sindaco: va arginato

Sono allarmanti i dati sul: in provincia di Varese nel 2023 sono stati giocati quasi 2 miliardi di euro (in tutta la Regione 23 miliardi). Ed è preoccupante il dato che riguarda Lavena Ponte Tresa sul quale richiama attenzione ilMassimo Mastromarino (nella foto), da anni impegnato nella lotta contro le ludopatie. "A Lavena Ponte Tresa – dice – si giocano oltre 31 milioni, una cifra enorme e preoccupante". Continua, commentando i dati: "Nelle salee nei luoghi dove si può scommettere si giocano circa 20 milioni di euro e se ne perdono 5. Con ilonline si giocano circa 10 milioni di euro, perdendone 500mila. Il nostro Comune ha limitato ilnelle fasce orarie del mattino, del pranzo e della sera, aumentando i controlli anche con l’ausilio della Guardia di Finanza, ma questi numeri rimangono preoccupanti e forse queste misure non bastano più".