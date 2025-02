Ilfattoquotidiano.it - Gigi Finizio ricoverato all’improvviso in ospedale: rinviato il tour e annullati gli impegni professionali

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sgomento e preoccupazione per il cantautore napoletanoin. L’artista 59enne ha però voluto rassicurare i fan con un messaggio su Instagram e una foto della flebo con la scritta “numero 1, maestro”.ha scritto: “Grazie a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori, ma soprattutto grazie a voi, vi amo. Sto migliorando”. Come da richiesta dei medici l’artista dovrà sottoporsi ad un periodo di lungo riposo per questo sono state rinviate le date dele anche la prima tappa del 28 febbraio a Piano di Sorrento. I nuovi concerti riprogrammati sono già stati comunicati sui profili ufficiali.Non si sa esattamente cosa sia accaduto, ma dalle indiscrezioni che sono trapelate dall’la causa del ricovero sarebbe stata “una allergia dovuta all’assunzione di un farmaco”.