Gigi De Canio | Il Napoli reagirà Conte sa come risolvere la crisi

De: “Ilsala”">De, ex tecnico delnella stagione 2001-2002, conosce bene Antonio. Fu proprio lui a tenerlo a battesimo nel suo primo passo da allenatore, quando il giovane Antonio ricopriva il ruolo di collaboratore tecnico nel Siena. Oggi, alla vigilia del big match trae Inter, Deanalizza il momento degli azzurri e scommette sulla capacità didi guidare la squadra fuori dalla fase complicata.in calo opasseggera?«Né l’uno né l’altro. Siamo di fronte alle classiche insidie di un campionato lungo e difficile, che inevitabilmente riserva momenti complicati, spesso figli di situazioni sfavorevoligli infortuni. Non farei drammi: ilè stato primo in classifica per lungo tempo e ora è distante solo un punto dalla vetta.