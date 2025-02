Ilfattoquotidiano.it - Gigi Buffon, il figlio giocherà per la Repubblica Ceca: “Si farà da solo, senza il sospetto di aver preso scorciatoie”

“Thomas ha fatto una scelta di libertà, come lo è stata andare nel Pisa. Il futuro se lo deve costruire dacondizionamenti epressioni”., che ha parlato alla stampa dalla tenuta La Rimessa a Montaione (Firenze) di proprietà del commissario tecnico Luciano Spalletti, non intende intromettersi nelle scelte professionali di suo17enne Louis Thomas. Il primogenito dell’ex portiere e di Alena Seredova milita nella Prima del Pisa e di lui si parla un gran bene. Infatti, l’allenatore della prima squadra, nientemeno che Filippo Inzaghi, lo ha già convocato per una gara di Serie B e lalo convocherà invece nell’Under 18.Il paese natale della mamma lo ha corteggiato per diversi mesi. Poborsky e Nedved hanno parlato con la famiglia che alla fine si è convinta: “Ne abbiamo parlato e siamo contenti.