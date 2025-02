Ilfattoquotidiano.it - Gigantesco black-out in Cile. L’80% del paese al buio, fermi treni e metropolitane. Bloccate le miniere

Un-out è in corso in. Il servizio nazionale prevenzione disastri (Senapred) ha annunciato un’interruzione improvvisa del servizio di approvvigionamento elettrico che interessa oltredelle utenze delsudamericano. Il governo ha convocato d’urgenza una riunione del Comitato gestione rischi e disastro (Cogrid). Il presidente Gabriel Boric si è recato presso il Centro di gestione operativa della polizia “per monitorare l’emergenza”, secondo quanto ha fatto sapere l’ufficio stampa del governo.La compagnia statale del rame Codiceco ha affermato che tutte le sue operazioni sono paralizzate dalout. Il gruppo minerario sta adottando misure per garantire la sicurezza dei lavoratori e delle sue strutture. In alcuni casi, sistemi e attrezzature critiche funzionano con alimentazione autonoma, ha affermato l’azienda.