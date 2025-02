Giardino Giapponese a Roma | nuove date per le visite gratuite

Leggi su Funweek.it

Avete mai sognato di fare un viaggio in Giappone? Adesso potreste farlo anche rimanendo nella Capitale dove si trova il realizzato, su terreno in concessione dal Comune di secondo accordi diplomatici, dal noto architetto Nakajima Ken. Il professionista è responsabile anche del progetto per l'area all'interno dell'Orto Botanico di. Dove si trova il? Il si trova precisamente in via Antonio Gramsci all'interno dell'Istituto di Cultura. Sarà possibile visitare l'area in modo gratuito il giovedì e il venerdì alle 14, 14.30, 15, 15.30, 16. La durata è di circa 25?, con audioguida con un massimo di 30 persone.