Ilgiorno.it - Ghidelli, buona la prima: la Leon torna a vincere. Lazzate in difficoltà

Ha subito funzionato la cura. Laottiene il primo successo casalingo del 2025 contro la Colognese (3-1). A segno il tridente “atomico” Pelle-Comelli-Bonseri. Vittoria significativa perché proprio a Vimercate la squadra aveva perso per strada i punti più pesanti. Peccato però che anche il Mapello abbia ripreso a, l’obiettivo ora sono i playoff. Che stanno clamorosamente sfuggendo, nel girone A, all’Ardorbattuta 1-0 a Ispra in una domenica in cui tutte le prime cinque fanno bottino pieno. Quinta posizione a -4 eto a -9, la situazione si complica. Ancora di più per il Meda che a Cinisello colleziona la nona di fila senza i tre punti e sprofonda in piena zona playout trafitto 2-1. Perde di misura 1-0 con la Caronnese ma oggi la Lentatese sarebbe salva, mentre s’interrompe la striscia di tre successi per la Base che in casa col Legnano va sotto di due reti al 45’, Marinaci sbagliaun rigore, un minuto dopo si fa perdonare e dimezza lo svantaggio, poi i lilla fanno tris.