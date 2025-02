Isaechia.it - Gf Vip, Ignazio Moser rivela: “Quando ero all’Isola mi stavano un po’ forzando per la proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez ma…”

è stato ospite in una puntata del podcast Che Fatica la Vita da Bomber, in cui ha svelato alcuni dettagli curiosi sulla sua vita privata e professionale.Il modello è legato ada quasi otto anni e i due sono convolati a nozze la scorsa estate. Si sono conosciuti sotto gli occhi indiscreti del Grande Fratello Vip, nel corso del qualedecise di interrompere la propria relazione con Francesco Monte per dedicarsi a questa nuova conoscenza. Successivamente è stato un apprezzato naufrago de L’Isola dei Famosi.ha raccontato di aver adocchiato la sua attuale moglie prima di varcare la porta rossa, ma credeva fosse impossibile conquistarla vista la relazione duratura in cui era impegnata:Ho fatto il Grande Fratello nel 2017. Prima di entrare, ero single ed ho dato un’occhiata alle ragazze che c’erano.