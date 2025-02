Anteprima24.it - Gestione rifiuti, L’EdA Benevento risponde alle contestazioni di alcune aziende sannite

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 7 minutiCon riferimento alla notizia apparsa sulla stampa locale in ordineosservazioni al Piano d’Ambito recentemente approvato dalpresentate da un gruppo dioperanti nel settore delladeiurbani, supportate da Assoambiente (ovviamente di parte e palesemente compulsato sull’argomento), reputiamo necessario fornire i necessari chiarimenti. In verità,presunte criticità evidenziate dai ricorrenti già nel decorso anno è stato dato ampio e dettagliato riscontro, ma visto che ad ogni atto programmatorio licenziato dell’argomento viene puntualmente riproposto, ci adeguiamo, sperando che repetitio iuvant. Per quanto attiene alla scelta dellapubblica degli impianti, quest’ultima – prevista come possibilità sia dal D.