Germania, quel confine mai sparito. Nell’Est stipendi inferiori e una sola squadra in serie A

Berlino, 25 febbraio 2025 – L´Oriente è blu, il colore dell´Afd, il partito dell´estrema destra. Per giungere nell´altra, bastano trenta minuti in auto dal centro di Berlino, si passa il Ponte delle Spie e al di là del lago, il Wannsee, si entra nel Brandeburgo e il panorama politico cambia completamente. Qui l’Afd ha raggiunto il 35 per cento ed è al primo posto. In Sassonia, dove a Dresda ai tempi della scomparsa DDR, Putin comandava la centrale del Kgb, gli estremisti hanno raggiunto il 38 per cento. Nel Mecklenburg, a nord, sono primi con il 32, ma in Turingia sono al 40. Nel Land si trova Weimar, la città di Goethe e di Schiller, tra le prime a essere conquistate quasi un secolo fa da Hitler. E all´est la Linke, il partito dell’estrema sinistra, ha raggiunto il 15%, così come risultati migliori che nel resto del Paese li ha avuti il neonato partito di Sahra Wagenknecht che ha raggiunto a livello nazionale il 4,9% (lo sbarramento è il 5%).