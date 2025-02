Lapresse.it - Germania, Nagel (Bundesbank): “Non si esclude terzo anno senza crescita”

Leggi su Lapresse.it

In, a due giorni dalle elezioni federali che hsancito la vittoria dell’Unione Cdu/Csu e l’exploit dell’ultradestra di AfD, è stato presentato il rapporto annuale sull’economia della, la banca centrale tedesca. E il presidente Joachimha detto di non poterre che laresti ferma anche nel 2025, per ilconsecutivo. “Si prevede una leggera ripresa economica nel corso dell’. Tuttavia, per il momento non si intravede una ripresa significativa. A ciò si aggiungono i rischi derivanti dal commercio internazionale e dalla geopolitica. In ogni caso non si puòre unsolare consecutivo. Per questo motivo è ancora più importante che il nuovo governo federale adotti rapidamente misure efficaci“, è stato il monito del leader della