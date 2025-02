It.insideover.com - Germania: comincia l’era Merz, strada in salita tra rivolta delle periferie e Usa da tenere a bada

Ritorno dello sviluppo, più sicurezza economica e sociale, maggior indipendenza dagli Stati Uniti, autonomia in campo militare e di politica estera: Friederichha prospettato un’agenda ambiziosa per lae l’Europa dopo la vittoria dell’Unione Cdu-Csu al voto tedesco di domenica. Ma tra il dire e il fare c’è un mare molto ampio. A partire dalla costituzione del Governo di coalizione con il Partito socialdemocratico (Spd) del cancelliere uscente Olaf Scholz: la Cdu e la Spd intendono riformare la Grande Coalizione già proposta per dodici dei sedici anni di governo di Angela Merkel tra il 2005 e il 2021. Ma le condizioni politiche sono notevolmente mutate rispetto al passato.Verso la nuova grande coalizioneNel 2013, le elezioni per il Bundestag presentavano una sommatoria dei voti di popolari e socialdemocratici pari al 67% dei consensi.