Ilfattoquotidiano.it - Gerard Depardieu di nuovo nei guai: è indagato per frode fiscale aggravata e riciclaggio di denaro

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

disembra essere dinei. Da quando l’icona del cinema francese è finita nel mirino delle accuse di molestie e violenze sessuali per lui non sembra esserci più pace giudiziaria. In attesa che il 6 marzo la Corte d’Appello di Parigi si pronunci sulle contestazioni dei suoi avvocati rispetto alle accuse di aggressione sessuale a due donne sul set di un film nel 2021, per l’interprete di Novecento è arrivata una nuova tegola.Come riporta l’Afp, la Procura finanziaria nazionale e la polizia giudiziaria a metà febbraio hanno perquisito le abitazioni dell’attore sia nella francese Maine-et-Loire che in Belgio, più precisamente a Nechin, dovesi era trasferito nel 2011 per protestare contro l’imposta sul patrimonio voluta dal presidente socialista Hollande.